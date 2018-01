Meo para, Ragosta segna. Vittoria di misura sul Portici

Una vittoria forse oltre i propri meriti, che vale come l'oro. Il Messina non ha offerto la sua migliore prestazione e ha più volte rischiato di passare in svantaggio, pur facendo la partita. Soprattutto nella ripresa la squadra è apparsa in calo, prima della mossa vincente di mister Modica, l'ingresso di Ragosta, che ha deciso la partita. Poi i peloritani hanno tenuto bene e sono riusciti a portare a casa i tre punti. Importantissimi perché valgono il sorpasso in classifica proprio ai danni del Portici, servono a lasciare la zona play out a due punti e ad avvicinarsi a quella play off, ora distante otto punti. Per raggiungere quest'obiettivo, però, l'impressione è che la squadra dovrà migliorare parecchio. A partire dalla difficilissima trasferta di Nocera, contro una delle tre vicecapoliste, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto di Vibo Valentia.

IL PRIMO TEMPO:

Al 13' la prima occasione della gara: Yeboah ci prova da fuori area, la sua conclusione viene sporcata sopra la traversa. Il Messina fa la partita ma senza sfondare, come quando al 20' Rosafio tocca per Yeboah all'altezza del dischetto, provvidenziale l'anticipo di Albanese. Anche due minuti dopo il Portici si salva grazie ad una serie di rimpalli fortunosi in area, dopo il tiro-cross di Lia e la scivolata di Cocuzza. Campani in avanti per la prima volta al 24': il tiro in area di Sandu viene deviato in angolo da Manetta. Ed è sempre Sandu, sul corner successivo, a provarci con un tiro-cross, respinto da Meo, poi la difesa biancoscudata allontana. Altro rischio al 27', il Portici sfonda sulla destra, cross basso in mezzo, salva Bruno. Passa un minuto e l'arbitro fischia un rigore molto discutibile: Cassaro sembra prendere il pallone nel contrasto con Murolo ma Giaccaglia indica il dischetto. Meo si stende alla sua destra e respinge il tiro dagli undici metri dello stesso Murolo. Dubbio anche il fuorigioco fischiato a Cocuzza, che aveva messo in mezzo in buona posizione per Yeboah. Al 37' ancora Messina: bello scambio tra Bruno e Rosafio, tocco indietro per Lavrendi, che si sposta la palla sul sinistro e, appena dentro l'area, conclude a lato. Ma i peloritani rischiano forte in contropiede. Al 42' Murolo porta palla fino al limite dell'area tre contro uno, il povero Cassaro potrebbe far poco, l'attaccante campano gli fa un regalo, ciccando l'assist. Anche il Messina, sull'altro fronte, sbaglia l'ultimo tocco, Sorrentino interviene per due volte.

IL SECONDO TEMPO:

Primo sussulto solo al 58': Yeboah tocca in area per Cocuzza, che perde l'attimo al momento della conclusione. Più pericolosa, anche se casuale, l'occasione al 67' per gli ospiti. Decisivo, per due volte, l'intervento di Cassaro. Al 72' la punizione diretta di Sandu sorvola di poco la traversa. Forse immeritato, al 76' arriva il vantaggio del Messina: buono l'assist di Bettini per il neo entrato Ragosta, che rientra sul destro e la piazza lì dove Sorrentino non arriva. Peloritani vicini al raddoppio all'85': Mascari supera anche Sorrentino ma un difensore salva sulla linea. Nei sei minuti di recupero Bettini spara per due volte alto, poi l' arbitro fischia e il Messina può festeggiare.

MESSINA - PORTICI 1-0

MESSINA: Meo, Bruno, Cozzolino, Bossa (87' Balsamà), Manetta (61' Bettini), Cassaro, Rosafio, Lia, Yeboah (70' Mascari), Cocuzza (70' Ragosta), Lavrendi. All. Modica

PORTICI: Sorrentino, De Magistris (83' Montuori), Boussaada, Fontanarosa (84' Konate), Russo, Albanese (77' Nocerino), Sandu, Di Pietro, Varriale, Murolo (67' Maggio), De Filippo (61' Pandolfi). All. Scotto

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi. ASSISTENTI: Ludwig Raus di Brescia e Daniele Conti di Lecco

AMMONITI: 40' Di Pietro, 49' Rosafio, 55' Albanese

RETE: 76' Ragosta