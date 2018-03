Partitella in famiglia per il Messina. Yeboah rientra in Ghana

Tradizionale partitella a ranghi misti al “Franco Scoglio” come ulteriore scatto nella preparazione della trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto: risultato di 3-0 per i ragazzi in pettorina arancione grazie alle reti messe a segno da Lavrendi e Rosafio (doppietta). Assenti il lungodegente Bettini e gli acciaccati Cocuzza e Misale. Domani doppia sessione nell’impianto di contrada San Filippo.

Il centravanti David Yeboah si metterà in viaggio tra poche ore verso il Ghana a causa di un grave problema familiare. La società, lo staff tecnico e i compagni si stringono attorno al giocatore in questo momento delicato, nella speranza di poterlo riabbracciare prima possibile.