Quelle sciagurate prime 9 giornate. Ma comunque il Messina sarebbe quarto

Nove giornate disastrose, ultimo posto in classifica, un avvio da dimenticare che ha compromesso tutto il campionato. Dall'arrivo in panchina di Giacomo Modica, il Messina ha cambiato totalmente passo, una media di due punti esatti a partita, ma comunque non è riuscito a tenere il passo del duo di testa, Vibonese e Troina, che si contenderanno nello spareggio la promozione in serie C.

Ecco la classifica delle ultime 25 giornate:

Vibonese 63

Troina 56

Nocerina 52

Messina 50

Igea Virtus 45

Ercolanese 44

Gela 36

Acireale 35

Gelbison 33

Portici e Cittanovese 32

Roccella 30

Palmese 29 (-6)

Sancataldese 26

Ebolitana 22

Palazzolo 15

Paceco 13

Isola Capo Rizzuto 8