Aga Messina, Messina Sud e Pgs Luce si sono aggiudicati il trofeo "AICS 2017"

Con il Gran Galà AICS-Jano Battaglia”, termina anche il trofeo di calcio giovanile "AICS 2017" che, dal mese di novembre, ha avuto luogo presso la palestra di Montepiselli. Aga Messina, Messina Sud e Pgs Luce le formazioni vincitrici.

Davanti ad una festosa cornice di pubblico, la partita d’apertura delle quattro finali è stata quella Esordienti, che ha visto la compagine del Messina Sud piegare la tenace resistenza dell’Aga Messina per 2-0. Nei successivi due incontri, l’Aga Messina si è riscattata, superando prima il Camaro (3-0) e poi il Barcelona (5-2).

Coinvolgente entusiasmo per la sfida conclusiva Pgs Luce-Messina Boys della categoria Piccoli Amici, vinta dalla Pgs Luce con il punteggio di 3-0.

Anche quest'anno numeri importanti per la manifestazione ideata e promossa dal presidente dell’AICS Messina Lillo Margareci. Oltre 400 giovani calciatori, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, divisi in ben 39 squadre. L’appuntamento è fissato già per l’edizione del 2018.