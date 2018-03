Il Memorial Turiddu Fazzio si appresta a vivere le fasi finali

La terza edizione del Memorial Fazzio, manifestazione di calcio giovanile, ideata ed organizzata dall'AICS Messina e riservata a "Primi Calci", "Pulcini" ed "Esordienti", è giunta alle appassionanti battute conclusive. Nella giorbnata di mercoledì, presso la palestra Montepiselli, si giocheranno le finali.

Per quanto concerne le sfide, nella categoria Primi Calci, si affronteranno per il titolo Aga Messina e Barcellona. La prima compagine ha conquistato la qualificazione nella sfida contro il Messina Boys, vinta con il punteggio di 4-0. Più combattuto l’altro incontro, che ha visto i tirrenici imporsi di misura (2-1) sul mai domo Messina Soccer School.



Nelle semifinali riguardanti il torneo Pulcini, sono ancora in lizza le tre squadre dell’Aga Messina, che hanno dominato i gironi eliminatori. Le formazioni B e C si giocheranno l’accesso in finale mediante un “derby in famiglia”, mentre quella A sarà opposta al Messina Sud, promosso al termine dello spareggio contro il Bellinzona, che i ragazzi cari a Lillo Trimarchi si sono aggiudicati per 3-1. Camarello-Messina Sud sarà, invece, la gara decisiva degli Esordienti.



L’ultima giornata si aprirà proprio con questo match, poi a seguire si terranno le partite relative alle categorie Pulcini e Primi Calci, che godranno, nell’impianto al coperto di via Gelone, del crescente e caloroso tifo di genitori e parenti. Prevista, inoltre, una partita amichevole di “Piccoli Amici”.



Al termine delle gare si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione, che chiuderà l’evento sportivo, svoltosi nel ricordo di un personaggio molto amato del calcio cittadino.