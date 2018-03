Tre giornate a Prisco per... la pipì. Modica squalificato fino a fine anno

“Per avere, in occasione di una sostituzione, urinato a bordo campo essendo visibile anche al pubblico sugli spalti”. E' la motivazione della squalifica per tre giornate al portiere del Messina, Armando Prisco, reo di... non aver trattenuto i propri bisogni, durante il derby di domenica a Barcellona.

Ancora più pesante la sanzione per il tecnico Giacomo Modica, squalificato addirittura fino al 30 maggio e quindi praticamente fino a fine stagione. “Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro - si legge nella motivazione -, alla notifica del provvedimento disciplinare afferrava il braccio dell’arbitro e gli rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa”.

Come se non bastasse, multa di mille euro alla società “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due bombe carta) che veniva fatto esplodere sul campo per destinazione”.