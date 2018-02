Il Messina mette sotto la capolista ma non basta. Reti bianche a Troina

Due punti persi, per la mole di gioco prodotta e le occasioni non sfruttare. Il Messina mostra di nuovo di essere all'altezza della capolista, se non superiore, ma non riesce a portare a casa i tre punti da Troina. E il rammarico per le prime nove giornate sciagurate, che stanno condizionando il campionato, aumenta.

Gara iniziata con mezz'ora di ritardo, a causa della forte pioggia e delle pessime condizioni del terreno di gioco. Alla mezz'ora la prima potenziale occasione: contrasto in area tra De Col e Ragosta, sembra fallo da rigore ma non per l'arbitro. Sul finale di frazione, Messina molto più incisivo dei locali: Bossa e Bruno per poco non inquadrano lo specchio della porta.

Anche nella ripresa quasi solo Messina. Alla mezz'ora Cocuzza fallisce un gol fatto, poi si vede il Troina per la prima volta e i peloritani rischiano: Diop salta Meo, poi Bruno salva sulla linea. All'85' l'episodio chiave: Stranges va a segno dopo una triangolazione con Cocuzza ma il guardalinee sbandiera un fuorigioco dubbio.

TROINA - MESSINA 0-0

TROINA: Van Brussel, De Col, Orlando, Silvestri, Piyuka, Ruano, Meta, Fricano, Vazquez, Tuninetti, Mustacciolo. All. Pagana

MESSINA: Meo, Lia, Misale, Bossa, Manetta, Bruno, Rosafio, Cozzolino, Yeboah, Lavrendi, Ragosta. All. Modica

ARBITRO: Mario Arace di Lugo di Romagna. ASSISTENTI: Marco Fissore di Nichelino e Luca Lombardo di Aosta