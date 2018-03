Il Messina cade a Vibo. Ora i playoff sono irraggiungibili

L'obiettivo play off è svanito. Troppi i 13 punti di distacco dall'Ercolanese a otto giornate dalla fine, anche se ci sarebbe lo scontro diretto in casa. Il responso arriva dopo la sconfitta di Vibo, nella seconda trasferta consecutiva contro le prime due della classe.

Primo tempo di marca locale, con almeno tre occasioni sprecate, in un caso grazie all'ottimo intervento di Prisco. La rete del vantaggio in avvio di ripresa: Bossa tocca di mano in area un cross di Sowe, poi Tito trasforma dal dischetto. Poco dopo Bossa si becca anche il secondo giallo e lascia i suoi in dieci.

Prisco si conferma protagonista evitando per un paio di volte il raddoppio ma nulla può davanti a Bubas, che si presenta solo davanti a lui al 75'.

Alla fine, il Messina contesta il rigore e l'espulsione di Bossa ma la vittoria della Vibonese è più che meritata.

VIBONESE - MESSINA 2-0

VIBONESE: Spataro, Ciotti, Tito, Vacca, Silvestri, Altobello, Luise, Obodo, Bubas, Allegretti, Sowe. All. Orlandi

MESSINA: Prisco, Cassaro, Misale, Bossa, Manetta, Bruno, Rosafio, Cozzolino, Carini, Lavrendi, Ragosta. All. Modica

ARBITRO: Pierpaolo Loffredo di Torino. ASSISTENTI: Emanuele Caputo e Emanuele Bocca di Caserta

RETI: 50' Tito, 75' Bubas. ESPULSI: 65' Bossa