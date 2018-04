Il Camaro al "Marullo" ritrova il suo pubblico

La società calcistica del Camaro, neklla giornata di ieri, ha comunicato di aver ottenuto la licenza di pubblico spettacolo per il campo sportivo “Marullo” di Bisconte. Dopo la ratifica dell’agibilità dell’impianto, i neroverdfi hanno avuto anche l'ok della Questura per ottenere l'autorizzazione ad ospitare i tifosi.

Si tratta di un passo fondamentale nella gestione del “Marullo”, impianto che per la prima volta ottiene questa tipologia di licenza nella propria storia e che vedrà, sin dai prossimi impegni interni del Camaro, l’introduzione dei tagliandi a pagamento per poter assistere alle gare casalinghe della prima squadra neroverde. In occasione del derby in programma domenica contro il Città di Messina, i ragazzi di mister Ferrara potranno contare sui propri supporters.

Ingresso gratuito per i ragazzi nati dall’1 gennaio 2006 in poi. I tagliandi invece, saranno acquistabili alla biglietteria dell’impianto fino al calcio d’inizio del match e in prevendita presso “Tabacchi Lauro”, Via Salandra n. 50, angolo tra la Via Catania e il campo d’atletica Ex Gil.