Cambiamo Messina dal basso su Vas e Piano regolatore del porto

La Comunità Europea- si legge nel sito di Cambiamo Messina del basso- con la Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e con i successivi atti fino alla Direttiva 2003/35/CE, ha voluto dar vita ad un modello decisionale innovativo rispetto a quello su cui predominava il potere amministrativo.

In quest’ottica, si può affermare che i procedimenti sottoposti alla VAS si aprono degli spazi alla partecipazione diffusa dei cittadini. La VAS, quindi, dovrebbe inserirsi nella direttrice di fondo, secondo la quale la garanzia di democraticità delle decisioni riguardanti in particolar modo l’ambiente, dovrebbe attivarsi attraverso adeguate informazioni ed una concreta possibilità di partecipazione popolare.

Nel procedimento in esame, si osserva una rilevante distorsione del principio comunitario.

Nel caso specifico, il Piano Regolatore Portuale di Messina, come meglio sarà evidenziato in

prosieguo, è già nato con sostanziali imprecisioni ed omissioni, sia normative che tecniche e, per il lungo tempo trascorso dalla sua predisposizione (verosimilmente 2007) risulta anacronistico e difficilmente attuabile, per il diverso quadro normativo ed operativo su cui dovrebbe incidere.