Santoro lascia il Genio Civile. Per lui pronto l'incarico da direttore del Cas

Di recente ha assunto l'incarico di commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Ora l'ing. Leonardo Santoro prende anche il ruolo di nuovo direttore del Consorzio Autostrade Siciliane, in sostituzione di Salvatore Pirrone, sospeso per un anno dopo i fatti relativi alla frana di Letojanni. Per quest'ultima nomina, in realtà, si aspetta ancora la ratifica, che comunque dovrebbe arrivare a breve.

Un triplo incarico sarebbe troppo, ecco allora che Santoro lascia in anticipo di qualche mese, il suo mandato sarebbe scaduto a settembre, quello al Genio Civile. Giovedì farà il resoconto dei suoi tre anni e mezzo di lavoro all'ufficio di via Aurelio Saffi.