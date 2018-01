Nuovi prefetti. A Messina arriva Maria Carmela Librizzi

La prefetta Francesca Ferrandino da Messina sara' trasferita a Catanzaro, dove Luisa Latella e' stata collocata fuori ruolo per assumere l'incarico di commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019. Maria Carmela Librizzi da Ragusa sara' trasferita a Messina.

Nata a Calascibetta (Enna) il 12 aprile 1958, la Librizzi è in possesso di laurea in Giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio della professione di Avvocato. Entrata in Amministrazione nel 1988 presso la prefettura di Ragusa ha svolto gli incarichi di Vice Capo di Gabinetto e di Capo di Gabinetto ed a seguito della promozione a Viceprefetto, di Dirigente Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica, Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto D’asilo e dal marzo 2006 al giugno 2008 Dirigente Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica.

Presso quella sede ha svolto, inoltre, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio emersione e legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari e di responsabile della gestione del Centro Permanenza Temporanea per extracomunitari, di Presidente della Commissione d’esame per l’accertamento della capacità tecnica per l’esercizio della professione di guida turistica per la provincia di Ragusa e di Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vittoria.

Presso la prefettura di Venezia ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto dal giugno 2008 ad aprile 2012 ed in reggenza di Dirigente dell’Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica. E’ stata ,inoltre, Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venezia.

Ad aprile 2012 è stata nominata Capo ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie.

Nel corso della carriera ha svolto altri incarichi fra i quali : componente coordinatore della Commissione per l’esercizio del potere di accesso ex legge 646/82 presso il Comune di Monterosso Almo ; Commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata a seguito di scioglimento del Consiglio comunale ex art. 143 D. Lgs. 267/2000; Commissario Straordinario del Comune di Concordia Sagittaria ; numerosi incarichi di Commissario ad acta con sentenze del TAR della Sicilia – Sez. di Catania.

Nominata Prefetto con decorrenza 12 giugno 2012, è stata componente della Commissione straordinaria del comune di Augusta a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per tentativi di infiltrazioni mafiose. Dall’11 gennaio 2016 è Prefetto di Ragusa.