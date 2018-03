Bramanti si autosospende dall'Irccs: inizia la corsa del candidato sindaco

Dino Bramanti lascia temporaneamente il suo posto da Direttore scientifico dell'Irccs Piemonte e punta tutto sulla campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di giugno. In occasione delle festività pasquali, ha salutato il personale dell’IRCCS - Ospedale Piemonte.

In questi due giorni si è recato al Centro Neurolesi e all’Ospedale Piemonte per comunicare ai colleghi e al personale tutto l’autosospensione da Direttore Scientifico per la propria candidatura a sindaco di Messina.

Bramanti si è congedato con queste parole: “Colgo l’occasione per ringraziare quanti di Voi sono stati presenti mercoledì a Casazza e oggi all’Ospedale Piemonte per i saluti assieme agli altri Direttori. A chi non è potuto essere presente alle riunioni, desideravo ribadire che nonostante la mia autosospensione, peraltro non obbligatoria, ma che solo ragioni di opportunità mi hanno condotto a fare, sarò sempre presente e disponibile per tutte le necessità che riguarderanno il nostro Istituto. La Dott.ssa Emanuela Mazzon, Vice Direttore Scientifico, in questi mesi di candidatura a Sindaco della città di Messina, mi sostituirà a pieno titolo. Ancora grazie per quanto abbiamo insieme fatto e quanto farete in futuro”.