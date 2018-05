Campagna prevenzione incendi, D'Uva: "Bene, ma l'amministrazione non ci ha risposto"

Apprezziamo che il Comune di Messina, insieme al Dipartimento di Protezione Civile, si stia muovendo per fronteggiare il pericolo di incendi e mettere in atto una vera e propria campagna di prevenzione. Nonostante non abbiamo mai ricevuto risposta alla lettera di sollecitazione inviata all’amministrazione lo scorso mese, siamo comunque contenti che qualcosa si stia concretizzando”.

E’ questo il commento dei PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle sulla delicata questione del pericolo incendi nella provincia di Messina all’approssimarsi della stagione estiva.

“Dall’ordinanza varata negli scorsi giorni si apprende che parte del lavoro e delle responsabilità ricadranno sul senso civico di privati, aziende e stabilimenti. Proprio a loro – continuano i pentastellati – viene chiesto di provvedere alla scerbatura ed alla pulizia delle zone che ricadono nelle rispettive proprietà. Ci domandiamo se, al di là delle sanzioni cui andrebbero incontro i rei, l’Amministrazione sia comunque in grado di far fronte alle eventuali inadempienze dei privati per assicurare la totale prevenzione delle aree”.