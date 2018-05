Campionato Italiano Velocità Montagna. Magliona e la CST Sport trionfano a Nevegal

Nel Campionato Italiano Velocità Montagna ottimo esordio di Omar Magliona. Il campione in carica tra i prototipi E2SC ha domanato la prima tappa del nuovo appuntamento andata di scena a Belluno. Il portacolori della scuderia siciliana CST Sport ha concluso gara 1 al terzo posto e ha poi vinto gara 2, aggiudicandosi anche la classifica assoluta della cronoscalata.

Ecco quanto dischiarato dallo stesso driver sassarese a fine gara: “In gara 1, la mia prima ‘vera’ salita su questo prototipo, ho cercato di adattarmi al meglio spingendo comunque subito forte. Il mio primo obiettivo era segnare 2’30” e ho segnato 2’29”, è stata una salita positiva e ho apprezzato le ottime qualità di questa Norma anche se dovrò attendere i prossimi round per affinare la confidenza. In gara 2 ha iniziato a gocciolare e alla prima curva la vettura si è intraversata. Il fondo era ormai scivoloso e ho preferito non prendere rischi inutili. Torniamo dal Nevegal con un risultato importante per il quale dobbiamo ringraziare anche il fato. Vincere è sempre gratificante, ma purtroppo non abbiamo potuto disputare quattro salite ‘pulite’, visto che anche sabato in prova ha piovuto. Sul prototipo dobbiamo cercare di accumulare chilometri di esperienza il più presto possibile”