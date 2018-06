Omar Magliona e la scuderia Cst Sport trionfano in puglia

La 61esima edizione della Coppa "Selva di Fasano" porta bene alla scuderia gioiosana CST Sport che, grazie all'ottima prova del portacolori Magliona, torna sul gradino più alto del podio. Il sardo, che ritrova la vetta del Campionato Italiano Velocità Montagna, a bordo della sua Norma M20 Fc Zytek, ha realizzato rispettivamente 2’06”83 e 2’06”60, nelle due salite di gara, aggiudicandosi con il crono totale di 4'13”43.

Ecco quanto riportato dallo stesso portacolori della CST Sport a fine prove: Sono felicissimo e desidero dedicare questo successo al team, alla scuderia e a chi è sempre al mio fianco. "Grazie al lavoro di tutti è stata possibile questa costanza di prestazioni che ci ha portato a questa importante vittoria. In gara 1 non ho osato poiché avevamo deciso le regolazioni dopo le prove, anche se forse una scelta di pneumatici più aggressiva poteva permettermi di fare qualcosa in più, ma quando si vince ci si dimentica dei se e dei ma. In ogni caso, questo è un Tricolore davvero competitivo e tutto può cambiare velocemente. Ciò lo rende anche tremendamente emozionante e allo stesso tempo difficile. Per questo sappiamo bene che la strada da percorrere è ancora molto lunga".