La scuderia CST Sport e Magliona ad Ascoli in cerca di successo

Da domani appuntamento importante per gli appassionati del Campionato Italiano Velocità Montagna. in programma nel fine settimana ifatti, vi è la 57esima edizione della Coppa Paolino Teodori. La cronoscalata organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo vedrà al via anche Omar Magliona.

Il pilota sardo, portacolori della scuderia gioiosana CST Sport, sarà ai nastri di partenza a bordo della sua Norma-Zytek con la quale ha già collezionato due successi, al Nevegal e Fasano ed un terzo posto a Verzegnis. Quello di questo fine settimana è un appuntamento quanto mai importante, poichè è valido anche per il Campionato Europeo della Montagna, oltre che per Campionato Italiano Velocità Montagna.

240 il numero di piloti iscritti. Il campione italiano in carica del gruppo dei prototipi E2Sc e vicecampione assoluto, che lo scorso anno ad Ascoli concluse terzo nella generale e primo di categoria, affronterà il tracciato di 5031 metri da località Colle San Marco a San Giacomo. Nella giornata di domani si terranno le consuete verifiche tecniche. Nella giornata di sabato le attesissime prove mentre domenica spazio alla gara.

Omar Magliona ecco quanto dichiara prima della trasferta per la salita marchigiana: “Quello della Coppa Teodori non è certamente il tracciato che più mi si adatta, però nel 2017, dopo un bel lavoro di messa a punto, in gara 2 arrivammo non lontani dal successo. Speriamo di non trovare condizioni troppo dissimili in un round molto importante per noi nel Campionato Italiano, dove, vista l'occasione, cercheremo di marcare più punti possibile anche per l'Europeo. Siamo motivati al massimo e se riusciremo a non commettere errori, anche di messa a punto e di scelte tecniche, potremo giocarci le nostre carte. L'obiettivo primario è quello di rimanere in vetta al Tricolore e in una sfida ai vertici i dettagli faranno la differenza”.