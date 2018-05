Campionato Siciliano Velocità Montagna. La CST Sport al via con Rotolo

Riparte il Campionato Siciliano Velocità Montagna. La scuderia Cst Sport sarà ai nastri partenza con il portacolori imerese Ninni Rotolo che, anche quest'anno, sarà della Formula Gloria Cp8. Il primo appuntamento stagionale sarà con la Coppa Val D’Anapo Sortino in programma questo fine settimana. Il neo alfiere della scuderia di Gioiosa Marea quest’anno potrà contare sull’apporto di una delle squadre più importanti del motorsport nazionale, quindi concluso il lavoro invernale adesso è pronto a tornare sui campi di gara.

“Non vedo l’ora di salire in macchina ed iniziare questa nuova stagione – ha dichiarato Rotolo – abbiamo ricaricato le batterie durante l’inverno e lavorato sulla macchina per cercare di essere al passo con gli altri, speriamo vada tutto per il meglio. In questi giorni abbiamo studiato con attenzione il tracciato, qui a Sortino per me è la prima volta, e non vorrei essere colto impreparato. Siamo al via di questa stagione 2018, grazie all’impegno di chi crede e sposa il nostro progetto, un ringraziamento non posso che non riservarlo ai miei sponsor, che mi permettono di continuare a calpestare palcoscenici importanti come quelli delle cronoscalate.”