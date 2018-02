CapitaleMessina: no ad una discarica a Pace

In un documento a firma di Giovanni Randazzo e Gianfranco Salmeri, l’associazione politica “Capitale Messina” ribadisce il proprio no all’impianto di contrada Pace.

“Abbiamo detto più volte che il sito non è idoneo in quanto allocato in una zona a forte rischio geomorfologico, perché sormontata da un versante piuttosto scosceso in sabbie e ghiaie per nulla coese, lambita da un corso d’acqua che ha storicamente dato luogo a straripamenti e perché si trova sotto vincolo SIC-ZPS (Sito di Interesse Comunitario - Zona di Protezione Speciale).

L’impianto previsto a contrada Pace è un sistema di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) che funziona separando, tramite diversi procedimenti, i rifiuti organici da quelli inorganici; la frazione organica viene biostabilizzata, in genere per essiccamento, quella inorganica (plastica, vetro, carta) avviata al riciclo. Di fatto l’impianto di Pace rischia, però, di diventare un anello di passaggio tra una raccolta disordinata e una discarica stratificata. In pratica il materiale separato, verrà scaricato in discarica coprendo l’inorganico con l’organico biostabilizzato, e quindi attivare il previsto sistema di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) non significherà nient’altro che prendere i rifiuti di qualsiasi natura, triturarli in modo da occupare meno spazio e metterli comunque in discarica.

La via per gestire meglio questa risorsa, probabilmente c’erano, ma cinque anni di incompetenza governativa locale e regionale hanno costretto il Presidente Musumeci ad un’azione emergenziale giustificabile solo con il grave livello di rischio raggiunto. Riteniamo che la soluzione meno invasiva per il territorio sia quella di realizzare nella stessa area di Pace un deposito temporaneo per materiali inorganici, che aiuterebbe moltissimo nella gestione temporanea dei rifiuti e porrebbe meno problemi ambientali perché l’inorganico non puzza, e non produce percolato.