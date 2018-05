Aggredisce i carabinieri. Arrestato un 17enne di Tortorici

E' stato fermato alla Stazione di Capo d'Orlando e trovato in possesso di cocaina e marijuana suddivise in dosi, oltre a pastiglie di mdma. Un 17enne di Tortorici ha minacciato i carabinieri, li ha strattonati e ha provato ad aggredirli con calci e pugni. E' stato bloccato e portato al Centro di prima accoglienza di Messina in attesa dell'udienza di convalida. Con lui, denunciato anche un 20enne di Sant'Agata Militello, che ha insultato i carabinieri. La droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio.