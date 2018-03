Capo d'Orlando, la consigliera Linda Liotta referente di Diventerà Bellissima

L’assessorato alle pari opportunità del comune di Capo d’Orlando ha organizzato ieri un incontro dal titolo “Universo Donna”. Il convegno rivolto in particolare agli studenti del “Lucio Piccolo” e del “Francesco Paolo Merendino”, è stato un modo per testimoniare il percorso femminile in ambito professionale e sociale e per sottolineare i traguardi che devono essere raggiunti. Numerosi gli interventi di donne impegnate in politica, nel mondo delle associazioni e della scuola ma anche di professioniste in ambiti prevalentemente maschili come quello di Maria Teresa Castano, comandante corpo polizia municipale del comune paladino. Linda Liotta consigliere comunale ha tenuto a sottolineare il ruolo fondamentale nelle associazioni femminili per lo sviluppo culturale del territorio, dichiarando con un comunicato stampa la sua scelta politica. “ La presente per confermare la mia adesione ufficiale al movimento “ Diventerà bellissima”. In accordo con il presidente Musumeci determinatesi le condizioni di una collaborazione fattiva ed efficace, mi propongo come interlocutore di riferimento locale del progetto “Diventerà bellissima”, in conformità al ruolo di consigliere comunale di maggioranza del comune di Capo d’Orlando”.

Marina Romeo