Lite Ingrillì-Germanà, replica del deputato: "Sindaco in ansia da prestazione"

In merito al ripascimento della spiaggia di Capo d'Orlando l'intervento dell'On. Nino Germanà (Forza Italia) ha scosso gli animi politici orlandini facendo partecipare il primo cittadino Franco Ingrillì.

In particolare, sulle preoccupazioni esposte da Germanà e che riguardano il prelievo della sabbia in contrada Bagnoli - con il paventato pericolo di accrescere l'erosione da un lato della costa per salvarne un'altra - il Sindaco Ingrillì ha rispedito al mittente le accuse, dichiarando che il progetto è eseguito nel pieno rispetto della fascia costiera.

Prosegue però la bagarre a colpi di comunicati, risponde Germanà, in seconda battuta:

"L’acceso campanilismo ha fatto andare un po' sopra le righe il sindaco di Capo d’Orlando Ingrillì dimenticando che sono amico suo e che soprattutto ho sostenuto la sua amministrazione nonostante la sua posizione politica sia diversa dalla mia."

Un avviso di "proprietà intellettuale" sulla compagine orlandina di centrodestra, che prosegue con frasi al vetriolo verso il primo cittadino orlandino:

"Comprendo però l’ansia di prestazione di chi si trova ad amministrare un Comune precedentemente ed egregiamente governato da Enzo Sindoni."

"Quanto al progetto di ripascimento ribadisco che se le procedure verranno rispettate ma soprattutto se non vi sarà alcuna conseguenza negativa per i litorali vicini, già danneggiati dall’erosione, io non posso che esserne lieto."