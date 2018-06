Quasi 300mila prodotti contraffatti. Maxi sequestro in un negozio cinese

290mila prodotti tra cosmetici, prodotti per l’igiene ed accessori di telefonia non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, alcuni privi delle indicazioni in lingua italiana, altri del marchio CE e delle informazioni recanti la provenienza ed il Paese di origine.

La Guardia di Finanza li ha sequestrati in un negozio di Capo d'Orlando il cui titolare, di origine cinese, è stato multato di 25mila euro e segnalato alla Camera di Commercio e all'Ispettorato del Lavoro, visto che erano impiegati anche sette lavoratori in nero e due irregolari.

Il valore della merce era di circa 531mila euro.