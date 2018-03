In Sicilia en plein del M5S: vince in 28 collegi su 28

Il dato adesso è definitivo: in Sicilia, il Movimento Cinque Stelle fa l’en plein vincendo in 28 collegi uninominali (19 alla Camera, 9 al Senato) su 28, con il 48% dei consensi. “In una parola: “#CAPPOTTO” commenta su Facebook la deputata regionale Valentina Zafarana, aggiungendo: “Grazie Sicilia! Nonostante tutto rimani sempre una regione magica!”

Il risultato ottenuto nell’isola dai pentastellati riporta indietro nel tempo a quel 61 a zero conquistato dal centrodestra alle politiche del 2001, quando la coalizione guidata da Berlusconi vinse con un vero e proprio plebiscito nei collegi della quota uninominale: 20 al Senato e 41 alla Camera.

Ad esultare per lo straordinario del Movimento Cinque Stelle è anche Giancarlo Cancelleri, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana alle consultazioni regionali di novembre ed oggi deputato all’Ars: “Siamo la prima forza politica della Sicilia con quasi il 50% dei voti; abbiamo confezionato un bel cappotto agli avversari: 28 a 0; abbiamo vinto in tutti i collegi uninominali dell'Isola".

Secondo, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, “il risultato nelle regioni del Sud è il segnale di un malessere profondo che investe le popolazioni più toccate dalla crisi”

“In Sicilia, la nostra proposta politica, alle elezioni regionali – continua il governatore siciliano - ha trovato il consenso maggioritario dei cittadini proprio in ragione della necessità di rispondere al loro disagio con azioni di governo precise, respingendo velleità e facili demagogie”.

Senza mai nominare il Movimento Cinque Stelle, aggiunge: “Come abbiamo chiesto il rispetto di quel voto, così abbiamo profondo rispetto per quello di ieri, e sappiamo bene che per i prossimi cinque anni saremo chiamati a promuovere nell’Isola tutte le azioni possibili per fare crescere l’economia, ridurre la povertà, diminuire le differenze. Questa è la sfida del nostro governo, ma è anche la sfida cui è chiamato senza alibi tutto il Parlamento siciliano, per condividere e portare a compimento la tanto attesa stagione delle riforme".

GLI ELETTI NEI COLLEGI DEL MESSINESE

CAMERA DEI DEPUTATI

Francesco D’Uva nel collegio di Messina

Alessio Villarosa nel collegio di Barcellona Pozzo di Gotto

SENATO

Grazia D’Angelo

DLT