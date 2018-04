230 grammi di marijuana in casa. Arrestato 18enne milazzese

Hanno trovato in casa sua, nascosti tra prodotti di pulizia, 230 grammi di marijuana, parte di cui suddivisa in 26 dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e altro materiale vario utilizzato per contenere e confezionare la droga, tutto sequestrato.

Per questo, i carabinieri hanno arrestato il 18enne milazzese Rosario Natoli, sottoposto ai domiciliari in attesa del direttissimo.