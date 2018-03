42enne evade dai domiciliari. Lo arrestano... e glieli danno di nuovo

Una pattuglia della Stazione di Messina Gazzi ha arrestato Paolo Lo Presti, pregiudicato messinese classe 1976, sorpreso al di fuori della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Quando i militari non lo hanno trovato in casa, lo hanno cercato e trovato alla guida di un’autovettura per le vie del Cep, bloccandolo immediatamente.

L’arresto è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo e l'uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.