Si era chiuso in bagno all'ospedale Piemonte per sfuggire. Arrestato un 41enne

Era sottoposto a divieto di dimora nel Comune di Messina e a divieto di qualsiasi tipo di comunicazione (telefonica o via internet) verso l'ex compagna e la figlia, per i reati di maltrattamenti, minacce di morte, violenze e insulti. Ma l'uomo, un 41enne, ha continuato con gli stessi atteggiamenti, sia verso la donna sia verso l'avvocato che la difendeva, inviando messaggi su Facebook e pubblicando foto che lo ritraevano in locali cittadini. Per questo la Procura ha chiesto al giudice l'arresto. L’appello del pubblico ministero è stato prima accolto dal Tribunale del Riesame e definitivamente confermato in Cassazione, nonostante il ricorso dell'uomo.

I carabinieri lo hanno trovato all'ospedale Piemonte dove, in stato confusionale, si era barricato in un bagno. Il tentativo di sottrarsi al carcere, ovviamente, è risultato vano. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, i carabinieri sono riusciti a entrare, bloccare l’uomo, a far scattare le manette ai suoi polsi e a portarlo al carcere di Gazzi.