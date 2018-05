Aveva 13 uccelli appartenenti a specie protette (cardellini, fringuelli, fanelli, verzellini e lucherino), li aveva catturati con una rete di uccellagione e imprigionati in tre gabbie trappola. Per questo, i carabinieri di Saponara hanno denunciato un 72enne del luogo. Una volta accertato il buono stato di salute e alimentazione, i volatili sono stati rimessi in libertà.