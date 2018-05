Blitz alla villetta Quasimodo. Arrestati due spacciatori

All'interno c'erano strani movimenti e allora i carabinieri della Stazione Arcivescovado si sono appostati ieri sera per osservare quanto stava avvenendo. Al primo scambio sospetto è scattato il blitz: due spacciatori sono stati immediatamente individuati e bloccati. Un 29enne gambiano richiedente asilo è stato trovato in possesso di 12 grammi di Marijuana, suddivisa in 14 dosi già pronte per lo spaccio al dettaglio. Mentre un 28enne tunisino, già espulso dall'Italia nello scorso dicembre e rientrato via mare il 25 aprile, deteneva 20 grammi di Shaboo, un tipo di droga sintetica di ultima generazione, principalmente diffusa in Asia, che è particolarmente insidiosa poiché genera effetti stimolanti superiori a quelli della cocaina, oltre ad immediata dipendenza e conseguenze devastanti sulla salute degli assuntori.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del rito direttissimo celebrato stamani presso il Tribunale di Messina i due uomini sono stati sottoposti al regime della custodia cautelare in carcere in attesa del processo.