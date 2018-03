Brolo, furto di cibo alla mensa scolastica. Arrestati un 29enne e un 15enne

Sono stati sorpresi all'interno dell'Istituto Alberghiero Merendino di Brolo, mentre stavano per fuggire dopo aver rubato cibo e oggetti dalla mensa scolastica. I carabinieri hanno arrestato in flagranza il 29enne D. A. e un 15enne. Il primo è ai domiciliari, il minorenne al Centro di prima accoglienza di Messina in attesa del rito direttissimo.