Controlli nel week end a Milazzo, Monforte e Valdina. Sette denunce

Erano a bordo di un'auto guidata da un 46enne, già noto alle Forze dell’Ordine, e avevano una pistola a salve priva di tappo rosso e due coltelli a serramanico con lama di 15 e 11 centimetri, che sono stati sottoposti a sequestro. A Valdina tre persone, di cui un minorenne, sono state denunciate per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno fatto diversi controlli nel week end. Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 41enne che conduceva l’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica.

A Monforte San Giorgio, sulla Strada Statale 113, un 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso dai Carabinieri alla guida di una autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto ad una possibile assunzione di sostanze stupefacenti. Rifiutatosi di sottoporsi ad accertamenti sanitari, è stato denunciato.

Un 17enne alla guida di un motorino è stato denunciato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli utili per entrare in case altrui.

Infine, segnalati quattro assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati 3 grammi di marijuana.