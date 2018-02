Detenzione per spaccio. Arrestato a Provinciale un 39enne marocchino

Si aggirava con fare sospetto nei pressi di villa Dante e, quando stava per allontanarsi, i carabinieri della Compagnia Messina Sud lo hanno bloccato e perquisito, trovando diverse dosi di marijuana. In casa di Said El Arrak, 39enne marocchino, poi, è stato rinvenuto un involucro in plastica con 40 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Per lui arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.