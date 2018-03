Era in prova ai servizi sociali ma spacciava droga al Cep. Arrestato un 32enne

Da giorni i carabinieri stavano monitorando movimenti sospetti al Cep, nei pressi dell'abitazione di Giuseppe Lo Cascio, 32enne messinese pregiudicato affidato in prova ai servizi sociali. Ha lanciato dalla finestra un involucro con 15 grammi di cocaina e, in casa, sono stati ritrovati anche una modica quantità di marijuana, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e circa 3mila 500 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività di spaccio. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, convalidato il giorno successivo con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.