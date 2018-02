Evade dai domiciliari per comprare droga. Arrestati acquirente e spacciatore

Era ai domiciliari ma è stato visto dai carabinieri di Barcellona uscire di casa e raggiungere un altro giovane che è stato trovato con sei dosi di marijuana per un totale di 12 grammi e due dosi di cocaina da un grammo ciascuna. La perquisizione è stata estesa in casa, dov'è stata trovata un'altra dose di marijuana, nascosta sotto un secchio della spazzatura.

Sono stati così arrestati, uno per evasione dai domiciliari, l'altro per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi, un 24enne e un 20enne, sono ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.