Evade dai domiciliari per... fumare una sigaretta. Arrestato un 40enne

Era agli arresti domiciliari ma i carabinieri della Stazione di Giostra lo hanno trovato all'esterno della sua casa a fumare una sigaretta. Lo hanno portato in caserma e dichiarato in arresto per il reato di evasione. Durante il processo, celebratosi con rito direttissimo nella mattinata odierna, l’arresto effettuato dai militari dell’Arma è stato convalidato e l’uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con installazione del braccialetto elettronico, in attesa della prossima udienza.

