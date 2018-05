Evade dai domiciliari. Ripreso dopo quattro giorni di ricerche

E’ finita ieri sera la fuga di Domenico Musolino, pregiudicato messinese 38enne ricercato dallo scorso 28 aprile, quando si era allontanato dalla propria abitazione del Villaggio Aldisio, ove era agli arresti domiciliari per il reato di rapina.

Dal momento dell’evasione, le ricerche dei Carabinieri non si sono mai interrotte e sono diventate via via più intense con il passare del tempo, facendo stringere sempre di più il cerchio intorno all’uomo. La sua fotografia era a bordo di ogni auto in servizio di pattuglia, mirati posti di controllo venivano predisposti nelle zone e sugli itinerari che si pensava potessero essere battuti, ma soprattutto sono stati eseguiti numerosi servizi di osservazione e pedinamento nei pressi delle abitazioni dei suoi familiari e di tutte le persone in qualsiasi modo riconducibili a lui. E’ stato così che i militari del Nucleo Operativo di Messina Sud lo hanno individuato mentre si spostava a piedi, bloccandolo e dichiarandolo in arresto. Giudicato con rito direttissimo nella giornata odierna, è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.