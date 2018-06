Furti a Milazzo e Tarantonio. Quattro arresti

Hanno tentato di scassinare la saracinesca di un tabacchino in via Risorgimento, a Milazzo. Appena visti i carabinieri, sono scappati, ma uno dei due, il 43enne pregiudicato Alessandro Cipriani, calabrese residente a Messina, è stato preso e gli sono stati sequestrati gli arnesi da scasso che aveva con sé. Le indagini proseguono per risalire al complice.

A Tarantonio, invece, zona tirrenica di Messina, i carabinieri di Villafranca hanno arrestato in flagranza tre pregiudicati catanesi, il 29enne Giovanni Cocola, il 32enne Santo Scrofani e il 35enne Vincenzo Salamone. Con la fiamma ossidrica, stavano rubando manufatti in ferro da un terreno di proprietà di un 69enne imprenditore, tra l'altro provocando un incendio, poi spento dai vigili del fuoco. In un capannone vicino, era stato forzato il lucchetto e rubati vari macchinari e una Fiat Panda. Per i tre è scattato l'obbligo di dimora nel Comune di Catania con divieto di uscire da casa di notte.