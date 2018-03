Furto di un'auto in via dei Tigli. Tre ai domiciliari, un minore denunciato

Nella scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno incrociato in via Torrente Trapani una Fiat Uno con a bordo quattro persone, che sono subito scappati abbandonando il mezzo, rubato poco prima in via dei Tigli. I militari dell'arma li hanno raggiunti e arrestati. Si tratta del 37enne Angelo Cattareggia, del 23enne Alessandro Ventura e del 19enne incensurato M. A., tutt'e tre ai domiciliari col braccialetto elettronico, e di un minore denunciato per concorso nel reato.

Sono stati sequestrati una cesoia e due spadini e sono in corso altri accertamenti per verificare il coinvolgimento dei quattro anche in un altro furto d’auto verificatosi quella stessa notte sempre in via dei Tigli dove i carabinieri hanno rinvenuto una Fiat Panda rubata con le stesse modalità. Le due auto sono state restituite ai proprietari.