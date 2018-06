Furto di due Smart in via Industriale. Arrestati due ventenni

Malgrado la giovane età sono nomi noti alle forze dell’Ordine i due topi d’auto arrestati ieri dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina. Eros Di Blasi e Antonino Morabito, entrambi ventenni, sono stati fermati mentre tentavano di rubare una Smart in Via Industriale. Bloccati ed arrestati, hanno adesso l’obbligo di dimora nel comune di residenza e non possono allontanarsi da casa dalle 7 alle 21. Sono accusati di concorso in furto aggravato. Erano l’una circa quando una gazzella li ha sorpresi in azione su una citycar, all’angolo con via Santa Cecilia: Di Blasi era già all’interno del veicolo, Morabito all’esterno faceva da “palo”. Alla vista del veicolo dell’Arma, i due hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. Durante la corsa con i carabinieri alle calcagna, si sono disfatti di diversi portachiavi, recuperati: alcuni contenevano chiavi di alcune abitazioni ed altri chiavi d’autoveicoli. Dopo averli ammanettati, i Carabinieri hanno perlustrato la zona individuando, sulla stessa via, un’altra Smart for two nella quale i due, dopo aver mandato in frantumi il finestrino laterale, s’erano introdotti e dall’interno della quale avevano asportato un mazzo di chiavi di un’abitazione, che è stato restituito al proprietario. Addosso i ragazzi avevano un cacciavite e diversi altri portachiavi. Tutto è stato sequestrato ed ora si sta cercando di risalire ai proprietari delle chiavi.