Giostra. 6 denunce e 5 segnalazioni per droga

Controlli straordinari nelle case e tra le strade di Giostra in cui era stata indicata aggregazione finalizzata alla cessione di droghe. I carabinieri hanno denunciato una persona poiché alla guida recidiva senza patente, due persone perché alla guida in stato di ebbrezza (patenti ritirate), una perché alla guida sotto effetto di dorghe, una perché in possesso di coltelli e arnesi pericolosi e una perché alla guida con musica ad altissimo volume. Segnalati alla Prefettura anche cinque persone in quanto assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi durante il consumo di eroina, marijuana e cocaina. Elevate anche due contravvenzioni per guida senza patente e sei per mancanza di assicurazioni. Sequestrate otto autovetture e ritirate due patenti.