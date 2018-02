Merì. Stalking verso la ex compagna, 45enne ai domiciliari

Aveva già ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento all'ex compagna ed al figlio minore di lei. Ma ha continuato nelle sue attività persecutorie, sia per telefono sia interferendo con le abitudini di vita, provocando un continuo e grave stato di ansia ed un fondato timore per l’incolumità.

Per questo ieri i carabinieri della Stazione di Merì hanno eseguito un provvedimento restrittivo a carico di A.M., 45 enne, con l'accusa di atti persecutori. Il giudice ha stabilito per lui gli arresti domiciliari.