Nebrodi, ciechi assoluti con lo smartphone: sequestro da 200 ml per 3 persone

E' sfociata nel sequestro preventivo di 200 mila euro sui conti correnti dei soggetti interessati l'indagine dei Carabinieri di Sant'Agata di Militello su tre persone dichiarate cieche assolute, ma che in realtà non lo erano affatto.

I tre, due uomini e una donna di San Salvatore di Fitalia, in questi anni sono stati pedinati e filmati, ripresi a compiere tutta una serie di attività incompatibili con l'invalidità al 100% che era stata loro riconosciuta: si muovevano autonomamente anche fuori casa, compivano numerose attività pratiche, leggevano e comunicavano attraverso lo smartphone.

Gli accertamenti del Nucleo Radiomibile è partita nel maggio 2016 ed è passata anche attraverso la documentazione relativa ai tre casi custodita alla Cittadella della Salute di Messina, dove erano state "sbrigate" le pratiche per riconoscere l'invalidità. Poi la Procura ha chiesto il consulto degli specialisti medici che li hanno visitati.

Alla fine degli accertamenti, la Procura di Patti ha disposto il sequestro per equivalente della somma di 200 mila euro, per recuperare quanto i tre hanno percepito in questi anni a titolo di indennità.

Le indagini vanno avanti per chiarire il ruolo degli specialisti che hanno certificato la loro inesistente invalidità.

Il provvedimento di sequestro è stato siglato dal GIP Andrea La Spada su richiesta del PM Francesca Bonazinga.

Alessandra Serio