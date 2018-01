Panarea, ritrovato in una grotta il marocchino disperso in mare

E' stato ritrovato in una grotta il marocchino di 32 anni scomparso ieri. L'uomo era in una grotta, in acqua, ed è servito un elicottero dei soccorsi e un vericiello per riportarlo in salvo. A lavoro i carabinieri e la Guardia Costiera, che battevano lo specchio di mare e l'isola da molte ore, insieme ai Vigili del Fuoco ed alcuni volontari.

E' stato poi consegnato alle cure dei sanitari per verificare le sue condizioni generali di salute.

Ancora poco chiaro cosa sia successo, non è escluso che si sia trattato di un tentativo di suicidio o se, una volta tuffatosi per raggiungere la grotta a nuoto, non era poi riuscito a tornare e vi era rimasto, in attesa dei soccorritori