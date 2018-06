Festa con alcool e droga in un capannone delle Ferrovie. Denunciati 42 giovani

Diverse chiamate al 112 per lamentare forti rumori e musica alta in piena notte da un capannone delle Ferrovie abbandonato di via Gibilterra, accanto al viale Europa basso. Otto auto dei carabinieri hanno facilmente trovato l'ex deposito ferroviario, seguendo il frastuono.

All'ingresso lucchetti, transenne, e alcuni giovani che scappavano verso l'interno a dare l'allarme e tentavano di chiudere il cancello.

Una volta entrati e dopo aver spento la musica, i militari dell’Arma hanno trovato tanti giovani che ballavano e consumavano alcool e droga, un centinaio di spinelli per terra, tredici involucri in cellophane con marijuana e hashish per un totale di 130 grammi.

Per il reato di invasione di terreni o edifici aggravato, sono stati denunciati 42 giovani (di cui 1 minorenne e 6 di origine straniera), tra i quali alcuni che avevano tentato di scappare verso il mare, sfruttando l'oscurità, e sono stati raggiunti grazie all'utilizzo delle torce.