Piromane in azione. Arrestato un 39enne di Mirto

Una colonna di fumo si è alzata ieri da Monte Pagano, frazione di Mirto. I carabinieri sono andati sul posto e hanno bloccato l'unica strada interpoderale di accesso all'area, dove era parcheggiata l'auto di un allevatore, già sospettato di altri incendi. Il 39enne Gaetano Liuzzo Scorpo stava scappando ma è stato raggiunto dai militari, che gli hanno trovato addosso e sequestrato un coltello a serramanico e due accendini.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo l'area in sicurezza. Il fuoco era stato appiccato in ben cinque punti diversi e, alimentato dal forte vento, aveva già bruciato circa 500 metri quadri di macchia mediterranea. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.