Presta 3mila euro e ne vuole indietro 8mila. Usuraio arrestato

Era protestato a causa del fallimento di una sua attività e non poteva ottenere prestiti dai canali ufficiali. Così si è rivolto a un usuraio per ottenere 3mila euro e, dopo avergliene restituiti in un anno e mezzo 7mila, non è più riuscito a far fronte agli altri 900 richiesti ed ha denunciato tutto. Così i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Messina, nei confronti di un 50enne pregiudicato.

Nel corso delle indagini è emersa anche una condotta violenta dell’arrestato al fine di ottenere la restituzione del denaro e dei relativi interessi: le pressioni psicologiche e le minacce sono sfociate anche in una aggressione davanti al luogo di lavoro della vittima. In quel caso solo il pronto intervento di alcune pattuglie dei Carabinieri ha permesso che la situazione non degenerasse.