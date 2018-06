In prova ai servizi sociali, continuava a perseguitare l'ex compagna

Era in prova ai servizi sociali per ripetuti maltrattamenti verso l'ex convivente, ma ha continuato con le persecuzioni, provocando ansia e paura per l'incolumità alla vittima. Per questo, i carabinieri hanno arrestato e condotto al carcere di Gazzi un 37enne barcellonese.

Era ai domiciliari, invece, un 32enne barcellonese, per traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Ma è stato più volte trovato a passeggio per la città anziché presso l'esercizio pubblico dove era stato autorizzato a lavorare. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Barcellona.