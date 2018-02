Ricettazione, armi, alcool e droga. Sei denunce a Falcone

Tre persone denunciate per ricettazione, una perché in possesso di un'ascia, uno perché ancora una volta alla guida senza patente e uno per guida con tasso di alcool superiore al limite. Positivi all'alcool test anche tre neo possessori di patente, che è stata loro ritirata, segnalati alla Prefettura. E' l'esito dei controlli svolti nei giorni scorsi dai Carabinieri delle Stazioni di Falcone e Terme Vigliatore nei luoghi di maggiore aggregazione di Falcone ed Oliveri.

Altre perquisizioni hanno consentito di segnalare alla Prefettura di Messina 8 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e di sequestrare circa 30 grammi di marijuana. Il servizio, nel suo bilancio complessivo, ha consentito di controllare 100 persone, 37 veicoli, il ritiro di 10 patenti di guida ed il fermo amministrativo di 3 veicoli. Dell’attività svolta dai militari della Stazione di Falcone verranno informati, per quanto di rispettiva competenza, la Procura della Repubblica di Patti e la Prefettura di Messina.