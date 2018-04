Riviera jonica. Tre arresti e sei denunce

Due arresti in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e uno perché deve scontare una pena residua di 5 anni, per lo stesso motivo, per fatti avvenuti a Villa San Giovanni nel 2015. Li hanno operati i carabinieri della Compagnia di Taormina nei confronti di un 23enne pregiudicato di Giardini Naxos, che stava cedendo marijuana a due minorenni in via Chianchitta, e di un 36enne, anche lui di Giardini, a cui venivano trovate diverse dosi di cocaina e un involucro di marijuana. Per loro sono scattati i domiciliari in attesa del direttissimo. Al carcere di Gazzi, invece, un 71enne originario del Siracusano ma residente a Taormina,.

A Santa Teresa Riva, invece, denunciati quattro giovani per detenzione ai fini di spaccio di piccoli quantitativi di stupefacenti e due perché alla guida in stato di ebbrezza.