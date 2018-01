Santo Stefano Camastra e Cesarò. Un arresto e otto denunce

Otto denunce e un arresto. E' il bilancio dei controlli svolti nel week end dai carabinieri di Santo Stefano Camastra.

Tra Santo Stefano e Cesarò sono stati denunciati: un 58enne per porto abusivo di arma da taglio, poiché, durante un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri, sottoposto a sequestro; un 25enne per guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti; un 40enne ed un 23enne per guida in stato di ebbrezza alcolica; a tutt'e tre è stata ritirata la patente di guida. Un 24enne è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana e quindi segnalato alla competente Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

A Cesarò è stato denunciato un pregiudicato 72enne, per i reati di omessa denuncia di materie esplodenti aggravata ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: l’uomo, destinatario di decreto di divieto di detenzione armi e munizioni, deteneva all’interno della propria abitazione 500 grammi di polvere da sparo nonché tutto il materiale idoneo per il confezionamento di munizioni per fucile. Le operazioni di perquisizione, visti i precedenti, sono state estese anche alla sua azienda zootecnica, che veniva posta sotto sequestro sanitario cautelativo, bloccandone tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita, poiché si riscontrava la presenza di 7 suini sprovvisti di identificativo e non regolarmente dichiarati.

Un 54enne è stato invece denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, poiché, a seguito di perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di alcune confezioni di farmaci la cui detenzione ed il cui uso sono riservati esclusivamente agli ospedali, e, quindi, sicuramente provento di furto.